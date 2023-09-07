بلماضي: “أشركنا تشكيلة جديدة والأداء كان مقنعا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي. رضاه عن أداء أشباله في مباراة تنزانيا. رغم نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها هذه المواجهة.
وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “أشركنا اليوم تشكيلة تتكون في معضمها من عناصر جديدة”.
كما أضاف: “لاعبونا قدموا أداءً مقنعا طيلة أطوار هذه المباراة، وكان ينقصنا فقط تسجيل هدف من خلال إحدى الفرص العديدة التي صنعناها”.
وأردف: “كانت تنقصنا بعض الفعالية أمام المرمى، والمزيد من القتالية التي كانت ستُمكننا من تسجيل على الأقل هدف واحد”.
وتابع جمال بلماضي: “لعبنا أمام منافس متكتل في الدفاع، كونه كان يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهلهم”.
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