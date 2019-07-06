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بلماضي: “أشعر أنني أعيش نفس سيناريو قطر مع الخضر”

الرياضة
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بلماضي: “أشعر أنني أعيش نفس سيناريو قطر مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

شبّه الناخب الوطني، جمال بلماضي، ما يعيشه حاليا رفقة الخضر، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، بما عاشه رفقة منتخب قطر في كأس الخليج.

وصرح جمال بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “عندما كنت مدربا لقطر، المنتخب القطري لم يفز على السعودية منذ 32 سنة، ولم يسبق لها أن فازت بكأس الخليج ومع ذلك تمكنا من الفوز بها”.

وأضاف: “اليوم في هذه “الكان”، أحس بنفس الشعور، وأتمنى أن نعيش نفس النهاية، هناك العديد من الأشياء هنا تذكرني بما حدث في قطر موسم 2014”.

وتابع جمال بلماضي: “حققنا العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، وهو أمر لم يحدث للخضر من قبل، سنعمل الآن كل ما بوسعنا، يوميا، لبلوغ هدفنا النهائي”.


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