بلماضي :”أشعر بخيبة أمل وحارس مصر كسر إيقاع المباراة”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه كان يسعى لمواجهة منتخب مصر منذ مدة طويلة، وهو ما حصل، اليوم في المباراة. التي جرت بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال جمال بلماضي عن التعادل المخيب “أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق لنا، لكن أشعر بخيبة أمل، من جانب المصريين كسروا الايقاع، ومن جانب أخر، كان يجب علينا أن نبذل مجهوادت أكبر، ينبغي علينا أن نؤدي بشكل أفضل منة الناحية التكتيكية”.

وأضاف بلماضي “طرد مدافع مصر شوه بعض الشيء المواجهة، حتى لو فزنا بالمباراة. لم أكن سأعتمد على خطوة وحيدة فقط”.

وختم مهندس التتويج بكان 2019 “المصريين صعبوا علينا المأمورية وكان الأمر متعبا، مثلا بقاء حارسهم على الأرض عدة مرات أمر كان لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti