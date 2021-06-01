بلماضي: “أصبحت أخشى مشاهدة حصة رياضية مع والدي بسبب مواضيعها الخادشة للحياء”

تأسف الناخب الوطني جمال بلماضي لحال بعض القنوات الخاصة التي تبث بعض الحصص الرياضية التي تخرج عن إطارها الرياضي، وتتطرق لبعض المواضيع الخادشة للحياء والبعيدة كل البعد عن عالم كرة القدم.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

“أسبوع قبل إنطلاقنا إلى الدوحة قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا، تطرقوا لموضوع.. صدقوني أصبحت أخاف مشاهدة حصة رياضية مع والدي في الجزائر، في السابق عندما كنا نشاهد فيلم نخشى بعض الأمور الخادشة للحياء.. “نهربو”، هذه هي ثقافتنا، وتربيتنا ومبادئنا وإن شاء الله نبقى على هذه القيم، لكن للأسف اليوم حتى حصة كرة قدم أين يتوجب الحديث عن كرة القدم، تم التطرق لموضوع إصطحاب فتيات إلى سيدي موسى، ولن يتوقف عند هذا الحد بل يتطرقون إلى فضيحة مخدرات هنا عندما تكون مع والدك تموت من الخجل لأن الحديث لا يقتصر على كرة القدم، والأكثر من هذا أن يتم تسمية اللاعب أسبوع قبل نهائيات كاس أمم إفريقيا، بدون أي دليل”

“مذا سيفيدك عندما تفضحه أما العامة، دون مراعاة القيم الأخلاقية وعاداتنا وتقاليدنا أسبوعا واحدا قبل نهائيات أمم إفريقيا، أنت تدرك جيدا انك سترمي قنبلة نووية على الفريق “