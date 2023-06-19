بلماضي: “أصرينا على اللعب في عنابة وسنقدم مباراة كبيرة”

وعد الناخب الوطني، جمال بلماضي، جمهور عنابة، بتقديم مستوى كبير، في اللقاء الودي، الذي سيستضيفه ملعب 19 ماي، غدا الثلاثاء أمام منتخب تونس.

وقال بلماضي في هذا الصدد: “نريد أن نلعب مباراة جميلة أمام جمهور عنابة، وإن شاء الله سنلعب لقاء في المستوى”.

وبخصوص اختيار عنابة، أضاف مدرب الخضر: “لم نلعب هنا منذ فترة طويلة.. التواجد في عنابة يسعدنا وأصرينا على اللعب هنا”.

كما أوضح بلماضي، في تصريحات من مطار عنابة فجر اليوم الاثنين: “اللاعبون سعداء بالتواجد هنا.. هناك من لا يعرف هذا الملعب، وسيكتشفه غدا”.

وختم: “ملعب عنابة تم إعادة تهيئته واستقبل الشان وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والآن جاء دورنا من أجل اللعب هناك”.