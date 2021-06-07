بلماضي: “أعرف المنتخب التونسي جيدا وهم يريدون الإطاحة ببطل إفريقيا”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي“، ان مواجهة المنتخب التونسي يوم الجمعة المقبل لن تكون سهلة، خاصة أن “نسور قرطاج” لديهم خبرة كبيرة ويريدون الإطاحة بالخضر وكسر سلسلة اللاهزيمة لرفقاء “رياض محرز”.

وقال “بلماضي” في تصريحاته: “أعرف المنتخب التونسي، وهم يعلمون جيدا أننا نعرفهم، وهو منتخب لديه الخبرة اللازمة، فحتى في كأس إفريقيا حققوا الكثير من التعادلات لكنهم وصلوا لأدوار متقدمة، وكان يمكن أن نواجههم في نهائي كأس إفريقيا”.

وأضاف: “تونس لديه لاعبين مميزين ويعرفون جيدا الأجواء في إفريقيا، وهم منتخب يريدون الإطاحة بنا بطبيعة الحال وكسر سلسلة اللاهزيمة، والإطاحة ببطل إفريقيا”.

وتابع: “الداربي يبقى داربي، وسيكون له حوافز كثيرة وهذا ما نبحث عنه في المباريات الودية”.