بلماضي أعلى المدربين أجرا في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

كشفت مجلة “سيني نيوز” البريطانية عن قائمة المدربين للمنتخبات الإفريقية الأعلى راتبا في بطولة أمم إفريقيا الذي تواجد على رأسهم جمال بلماضي.

وأكدت المجلة البريطانية أن الناخب الوطني جمال بلماضي يتواجد على رأس القائمة براتب شهري يصل إلى 208 ألف يورو أي ما يعادل حوالي 4 مليار سنتيم.

ويليه ريو فيتوريا مدرب منتخب مصر بـ 200 ألف يورو وجان لويس جاسيت مدرب كوت ديفوار بـ 108 ألف يورو.

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