بلماضي: أغلب المنتخبات تستهدف الإطاحة بنا لهذا السبب

أوضح الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما قال بلماضي عن إمكانية التألق في العرس الكروي خلال المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم “المهمة جد صعبة، كون أن المنتخبات ستسعى للإطاحة بنا”. وأضاف ” سنكون مستهدفين طبعا بحكم أنّنا بطل الكان السابق”.

في حين حلّل بلماضي الوضعية بطريقته الخاصة. حيث قال ” الأمر يشكّل لنا ضعطا صحيح، لكن أعتبر أن الضغط إيجابي للتأكيد على أنّنا أبطال حقّا”.

طالع أيضا:

وحقق الخضر قفزة نوعية في ترتيب الفيفا لشهر ديسمبر. وذلك بعد تتويجهم بكأس العرب 2021 في قطر عن جدارة واستحقاق.

واحتل محاربو الصحراء الصف التاسع والعشرين من الترتيب العالمي. بعد أن كانو في المركز الثاني والثلاثبن الشهر الماضي.

وصحح الإتحاد الدولي لكرة القدم خطأه بخصوص المنشور الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر بخصوص عدد مباريات المنتخب الجزائري دون هزيمة.

وسحبت صفحة كأس العالم للمنتخبات اتلعربية فيفا تغريدتها التي نشرتها صبيحة اليوم الس بت بعد مراسلة مستعجلة من الفاف.

وإعتبرت الفيفا في منشورها السابق بأن سلسلة مباريات الخضر دون هزيمة، لا تتجاوز الـ20 لقاء على التوالي.

وجاءت خرجة الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، خلال تقديمه للمواجهة المرتقبة بين محاربي الصحراء والمغرب في كأس العرب.