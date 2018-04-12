بلماضي أفضل مدرب في الدوري القطري  

توّج الدولي الجزائري الأسبق، جمال بلماضي، مدرب نادي الدحيل القطري، بجائزة أفضل مدرب في الدوري القطري، لشهر مارس المنصرم.

وجاء تتويج بلماضي بهذه الجائزة، نظير النتائج الجيدة التي حققها فريقه الدحيل، في الأربع مباريات التي لعبها في هذه الفترة.

حيث فاز أشبال جمال بلماضي، على كل من نادي السد، الخريطيات، المريخية، والسيلية، حاصدا بذلك 12 نقطة من أصل 12 متاحة، ضمن من خلالهم لقب الدوري لهذا الموسم.

يذكر أن جمال بلماضي، نال جائزة أحسن مدرب في الشهر، لثالث مرة هذا الموسم في الدوري القطري، إضافة للقب البطولة.