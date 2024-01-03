بلماضي أمام فرصة أخيرة لتدعيم تعداده بلاعب إضافي تحسبا لـ”كان 2023″

سيكون الناخب الوطني. جمال بلماضي. أمام آخر فرصة له اليوم الأربعاء. لتدعيم تعداده. المعني بنهائيات أمم إفريقيا 2023. بلاعب إضافي.

وسيكون منتصف ليلة اليوم الأربعاء، 3 جانفي، آخر أجل محدد من طرف الاتحاد الإفريقي للكرة القدم، من أجل تقديم القائمة النهائية المعنية بـ”كان 2023″.

وكان بلماضي، قد اختار في وقت سابق، قائمة تضم 26 لاعبا، لخوض نهائيات “كان 2023″، قبل مغادرة أمين غويري، بداعي الإصابة.

ويبقى القرار الأخير في هذا الشأن بيد الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يشرف حاليا، على تربص الخضر، الجاري بالطوغو، بتعداد يضم 25 لاعبا فقط.