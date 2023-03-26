بلماضي: “أمر رائع مواجهة النيجر بحضور جماهيرنا”

علق الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، على قرار السماح خوض مباراة النيجر بحضور الجماهير، مبديا ارتياحه الكبير لذلك.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “سمعت بأن الدخول سيكون مجاني لأنصارنا، امام النيجر، وهذا أمر جد رائع بالنسبة لنا”.

وتابع الناخب الوطني: “كان سيكون أمر مؤسف خوض مثل هذه المباراة دون جمهور، لكن السماح لدخول الأنصار مجانا، هذا أمر رائع”.

يذكر أن السلطات التونسية، أعلنت اليوم الأحد، بأن دخول جماهير المنتخب الجزائري لملعب “رادس” غذا الإثنين، لحضور مواجهة الخضر، والنجير، سيكون مجاني.