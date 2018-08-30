بلماضي: “أملك ذكريات رائعة في مدينة عنابة “

أكد الناخب الوطني الجديد “جمال بلماضي” أنه يملك ذكريات رائعة في مدينة عنابة المضيافة، والتي كانت شاهدة على زيارته الأولى للجزائر في إطار مباراة الجزائر أمام السنغال التابعة لتصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان والتي تابعها كمتفرج.

وأدلى بلماضي بتصريح حصري لقناة النهار فور وصوله إلى مطار عنابة لحضور أشغال المكتب الفيدرالي قائلا:

“مدينة عنابة تحب كرة القدم، ولدي ذكريات رائعة في هذه المدينة ، ونحن نفكر في العودة إلى هنا خصوصا أن سكان المدينة يعشقون المنتخب الوطني كثيرا”.

وأَضاف: “سنزور ملعب 19 ماي.. سمعت أن أرضيته ليست في حالة جيدة”.