بلماضي: “أملك فكرة عن التشكيلة التي ستشارك في الكان”

أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه يملك فكرة عن القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وأوضح بلماضي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية، بسيدي موسى، بأن كل مباراة وكل تربص له حقيقته وطبيعته مع اقتراب موعد الكان.

مبرزا بأنه مجبر على حسم التشكيلة المعنية بـ “الكان” في المستقبل القريب، كما أشار إلى أنه سيجري تغييرات في لقاءي الصومال وموزمبيق.

وختم بلماضي: “سأجري تغييرات ما بين اللقاءين، لأننا لا نملك وقت للاسترجاع وستكون أمامنا سفرية.. لكن أملك فكرة عن الفريق الذي سأسافر به إلى كوت ديفوار”.