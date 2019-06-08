بلماضي :”أنا حذر كثيرا لهذا السبب”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه يعطي أهمية كبيرة جدا للعمل الذي يقوم به على رأس العارضة الفنية لمُحاربي الصحراء.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”أنا حذر في كل خطوة، حيث أريد أن تستفيد المجموعة من أي حصة تدريبية نقوم بها”.

وواصل :”عندما وصلت للمنتخب الوطني كنت في القمة مع فريقي بقطر، وبالنسبة لشخص طبيعي لم يكن من السهل التضحية بهذا”.

وأردف :”ولكني ونظرا لتعلقي ببلدي فقد قمت بتلبية النداء، والحمد لله تمكنت من رفع التحدي للآن، في إنتظار حصد الثمار”.

وأوضح الرجل الأول في “الخضر” بأنه يتمنى دائما عدم الوقوع في أي هفوة، لكي لا يدفع هو والمنتخب غاليا.