بلماضي: “أنا على اتصال دائم مع بن ناصر ولديه رغبة كبيرة لخوض الكان”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، تواجده في اتصال دائم مع النجم اسماعيل بن ناصر، مؤكدا عزم هذا الأخير على ضمان جاهزيته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وكشف بلماضي، في ندوته الصحفية: “أنا دائما قريب من بن ناصر، وعلى تواصل دائم معه، خاصة في ظل تواجده بالدوحة”.

كما أضاف: “التقيته مؤخرا، وفي وضعيته الحالية، الجانب المعنوي مهم جدا، وهو حدد اهدافه من خلال عزمه على ضمان جاهزيته للمشاركة في كأس أمم افريقيا المقبلة”.

وأردف: “لا ندرك حاليا ما إذا كان بن ناصر قادرا على تحقيق هدفه بضمان جاهزيته لكأس أمم إفريقيا المقبلة، بالنظر لاصابته اليت من الصعب التكهن بفترة علاجها”.

وتابع جمال بلماضي: “من جهتي اتمنى أن يكون اسماعيل بن ناصر في أتم جاهويته للتواجد معنا في كأس امم إفريقيا المقبلة”.