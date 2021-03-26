بلماضي: “أنا مرتبط بمشروع رياضي مع الجزائر ولست سياسيا”

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بلماضي: “أنا مرتبط بمشروع رياضي مع الجزائر ولست سياسيا”
بقلم كريم.تيغرمت

رد الناخب الوطني جمال بلماضي على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، موضحا العديد من النقاط المتعلقة بارتباطه مع المنتخب الوطني.

وصرح بلماضي لتلفزيون “النهار”: “الشعب الجزائري يدرك حقيقة الأمور، وكل ما يحدث، أنا رياضي، ولست سياسيا”.

وأضاف: ” أنا مرتبط مع بلدي، نملك مشروع موحد، وهو ليس مشروع بلماضي، أنا جزء فقط من هذا المشروع”.

وأردف الناخب الوطني: “يجب أن تكون الأجواء واضحة ونظيفة، لكن للأسف نلاحظ عكس ذلك، لذا يجب على بعض الأطراف الانتباه لما يقومون به”.

وختم جمال بلماضي تصريحاته مذكرا: “نحن متجهون لتصفيات المونديال، وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته”.


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