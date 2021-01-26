بلماضي :”أنا وبوقرة لدينا نفس النظرة ولن نترك شيئا للحظ”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه يثق ثقة مُطلقة في مجيد بوقرة، الذي يشرف حاليا على المنتخب الوطني المحلي.

وتحدث الرجل الأول في الخضر للتلفزيون الجزائري قائلا :”أنا ومجيد لدينا نفس النظرة لكرة القدم، ونمتلك تنسيقا كبيرا”.

وأضاف :”مجيد لديه عمل كبير، وسيراقب العناصر المحلية، تحضيرا للشان القادمة وكأس العرب، التي ستكون مُفيدة لنا”.

وتواجد أفضل مُدرب في إفريقيا، تواجد رفقة “الماجيك”، ظهيرة اليوم بملعب بولوغين، لمتابعة مُباراة إتحاد العاصمة ومولودية وهران.

وأخذ الرجلان نظرة، عن مُستوى لاعبي لياسما والحمراوة، وإمكانية تواجدهما مع المنتخب الأول أو المحلي في المُستقبل القريب.