بلماضي: “أهنئ اتحاد العاصمة على تتويجه القاري”

حرص الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، على توجيه التهاني لفريق اتحاد العاصمة، نظير تتويجهم بكأس الكاف.

ومع بداية ندوته الصحفية، بمركز سيدي موسى، قال بلماضي: “في البداية أود توجيه التهاني لاتحاد العاصمة على تتويجهم بكأس الكاف”.

كما أضاف الناخب الوطني: “تنقلت في عدة مناسبات لمتابعة مبارياتهم في ملعب بلوغين، وكنت دائما منبهرا بأنصارهم”.

وتابع جمال بلماضي: “كل الشعب الجزائري ناصر اتحاد العاصمة، وأتمنى أن يكون هذا اللقب فاتحة لتتويجات أخرى”.