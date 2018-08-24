بلماضي.. أول الغيث قطرة !

كان الناخب الوطني “جمال بلماضي” قد صرح في الندوة الصحفية التي أجراها الأسبوع الماضي أنه سيعيد توزيع الأوراق على اللاعبين وسيبدأ من الصفر مع الجميع.

وهذا ما أكده من خلال إستدعائه لحارس الإتفاق السعودي “رايس وهاب مبولحي” الذي سيعود للخضر بعد غياب دام 10 أشهر كاملة.

دعوة “مبولحي” مستحقة ولا غبار عليها، في ظل أدائه وأيضا بسبب وزنه داخل غرف حفظ الملابس، فقائد “الخضر” يعتبر أحد الركائز التي سيعول عليها بلماضي لإعادة الهيبة للفريق.

وبالإضافة إلى “مبولحي” فإن عودة “المغضوبين عليهم” في فترة “ماجر” ستفيد كثيرا المنتخب الوطني الذي يسعى لاستعادة بريقه من جديد.