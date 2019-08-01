بلماضي أول مدرب عربي وإفريقي يترشح لهذه الجائزة

يعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أول مدرب عربي وإفريقي يترشح لجائزة أفضل مدرب للعالم التي تنظمها «الفيفا».

حيث لم يسبق لأي اسم من الوطن العربي أو القارة السمراء التواجد ضمن قائمة المرشحين، وجاء اسم بلماضي بعد

مساهمته الكبيرة في تتويج المنتخب بلقب كأس أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة «the best»، بدأت تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، منذ سنة 2016، بعد

انفصالها عن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الوقت الذي كانت تنظم فيه تحت اسم «الكرة الذهبية» للمدربين منذ عام 2010.