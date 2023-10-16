بلماضي: “إفريقيا هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم”

أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، بأن القارة الإفريقية هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم لعدة أسباب.

ولدى حديثه عن أهدافه رفقة الخضر، في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، قال: “كل منافس يسعى للذهاب إلى أبعد حد ممكن، لا أحد يقول إنه متأكد من أنه سيصل حتى النهاية في المنافسة. ولكن كل منتخب يحضر ويستهدف التتويج”.

مضيفا: “القارة الإفريقية هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم على مستوى العالم، نظرا لقوة المنافسين وأحيانا طبيعة المناخ الذي لا يكون سهلا للتأقلم معه. خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تملك لاعبين ينشطون ونشأوا في أوروبا. فهم لا يعرفون الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية”.

وختم الناخب الوطني، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” : “لهذه الأسباب لا أحد يمكن أن يقول من سيكون البطل. ولكن الجميع يتوقع أن تكون نهائيات كأس أمم إفريقيا. كوت ديفوار 2023، تنافسية جدا.”