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بلماضي إلتقى زطشي وهذه أوامره للاعبين قبل تنزانيا!

الرياضة
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بلماضي إلتقى زطشي وهذه أوامره للاعبين قبل تنزانيا!
بقلم إسماعيل عشاش

لم يتردد الناخب الوطني “جمال بلماضي” في تشديد الخناق على لاعبيه ساعات قليلة قبل مواجهة “تنزانيا” المُرتقبة، سهرة اليوم الإثنين.

وطلب الرجل الأول في “الخضر” من عناصره عدم النزول للتجوال في بهو الفندق، تفاديا لخروجهم عن تركيزهم وضمان جاهزيتهم للمباراة.

وأصر المُدرب الأسبق لقطر على زملاء محرز، ليبقوا في غرفهم ويسترخوا ليكونوا في أفضل لياقتهم، خلال ختام مُباريات الدور الأول.

يُشار بأن التقني، إستغل فترة ما بعد الإفطار للتواجد مع رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي ليتبادلا أطراف الحديث بكل هدوء.


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