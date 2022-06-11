بلماضي: “إيران منتخب قوي وهذا هو هدفنا من مواجهتهم”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته ببرمجة مباراة ايران، مبرزا في ذات الوقت أهدافه من خوض هذه المباراة التحضيرية.

وصرح بلماضي، لموقع “الفاف”: “كنت جد متمسك بخوض مباراة تحضيرية، واجهنا عدة صعوبات لبرمجتها، وأنا سعيد لخوض هذا اللقاء”.

كما أضاف: “منتخب ايران جد قوي، تعوّد على المشاركة في المونديال، ولم ينهزم منذ حوالي عامين، في 12 مباراة متتالية”.

وأردف: “أعرف جيدا الإيرانيين، هم جد أقوياء بدنيا، يعتمدون كثيرا على الخبرة، ولديهم تناسق وانسجام كبير فيما بينهم”.

وتابع جمال بلماضي: “هدفنا من مواجهة إيران، هو منح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين معنا، للوقوف على امكانياتهم الحقيقية”.