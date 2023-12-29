بلماضي: “اجراء تربص “كاف برو” بالجزائر يساهم في تطوير كرة القدم المحلية”

ثمّن الناخب الوطني جمال بلماضي، المبادرة التي قامت بها “الفاف” بتنظيم تربص “كاف برو”، بالجزائر، لفائدة المدربين المحليين.

وصرح بلماضي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “من المهم جدا تنظيم تربص “كاف برو” بالجزائر، وهو ما يعتبر أمر جديد”.

كما أضاف: “مشاركة 25 مدربا في هذا التربص، يسمح لنا بكسب نخبة من المدربين المحليين، وهو مهم جدا لكرة القدم الجزائرية”.

وأردف: “مثل هذه التربصات، تسمح للمدربين بالحصول على تكوين في المستوى، والاطلاع على مختلف التقنيات والتحديثات في كرة القدم الحديثة”.

وتابع جمال بلماضي: “اتمنى أن تكون هذه بداية فقط، لمبادراة أخرى من هذا النوع، والتي تكون لفائدة المدربين الشبان، للمساهمة في تطوير كرة القدم الجزائرية”.