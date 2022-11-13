بلماضي: “اختبار مواجهة السويد ومالي كان مدروسا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن اختياره مواجهة السويد ومالي، وديا، هو اختيار مدروس، كما كشغ عن أهدافه من هاتين الوديتين.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية اليوم الأحد: “هاتين المبارتين أمام كل من السويد ومالي كانتا مبرمجتين منذ مدة”.
كما أضاف: “مالي فريق قوي ونعرفه، كان قادرا على التأهل لكأس العالم وهو قادر على خلق صعوبات بالنسبة لنا وكل لاعبيه ينشطون في اوروبا من المستوى العالي”.
وأردف: “ندرك أنها ستكون مباراة صعبة وهذا ما نبحث عليه دائما ما يجعله خيار ضمن الأهداف التي نطمح لها”.
وأضاف: “مباراة السويد مفيدة جدا، كون هذا الأخير يحتل مركز متقدم في ترتيب الفيفا، ويملك أسلوب لعب مختلف على الطريقة الاوروبية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/vy4p0