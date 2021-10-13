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الرياضة

بلماضي: “اشتقنا لجماهيرنا وتواجدهم أمام بوركينا فاسو سيمنحنا دعم كبير”

بقلم كريم.تيغرمت
بلماضي: “اشتقنا لجماهيرنا وتواجدهم أمام بوركينا فاسو سيمنحنا دعم كبير”
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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن جماهير الخضر، مؤكدا اشتياقه لهم في المدرجات، كما أبرز الدعم الكبير الذي بامكانهم تقديمه للخضر في مواجهة بوركينا فاسو.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “اشتقنا كثيرا لجماهيرنا في المدرجات، مثلما اشتاقو هم لمنتخبهم، وأتمنى عودتهم في القريب العاجل”.

وأضاف: “تنتظرنا مباراة قوية أمام بوركينا فاسو، بالجزائر، كون هذا المنتخب يملك لاعبين جيدين ينشط معظمهم في أوروبا”.

وتابع جمال بلماضي: “تواجد الجماهير الجزائرية، بمدرجات الملعب في مواجهة بوركينا فاسو، يمنحنا دعم كبير”

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