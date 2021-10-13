بلماضي: “اشتقنا لجماهيرنا وتواجدهم أمام بوركينا فاسو سيمنحنا دعم كبير”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن جماهير الخضر، مؤكدا اشتياقه لهم في المدرجات، كما أبرز الدعم الكبير الذي بامكانهم تقديمه للخضر في مواجهة بوركينا فاسو.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “اشتقنا كثيرا لجماهيرنا في المدرجات، مثلما اشتاقو هم لمنتخبهم، وأتمنى عودتهم في القريب العاجل”.

وأضاف: “تنتظرنا مباراة قوية أمام بوركينا فاسو، بالجزائر، كون هذا المنتخب يملك لاعبين جيدين ينشط معظمهم في أوروبا”.

وتابع جمال بلماضي: “تواجد الجماهير الجزائرية، بمدرجات الملعب في مواجهة بوركينا فاسو، يمنحنا دعم كبير”

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