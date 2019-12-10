بلماضي: ” الأفارقة يدركون جيدا أن التتويج بالكان في مصر صعب جدا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الفوز بلقب الليغ 1 أصبح صعبا على الأندية في ظل وجود باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم.

وأجرى بطل إفريقيا حوارا مطولا مع موقع تحدث من خلاله عن فريقه السابق أولمبيك مارسيليا ومبادرة “أوام أفريكا” قائلا:

” لقد فكرت كثيرا قبل إعطاء ضربة الإنطلاقة بين مارسيليا وبوردو، لم أتعود على هذا لكنني أشكر كثيرا مسؤولي نادي مارسيليا”.

وأَضاف: ” اللاعبين الأفارقة الذين كانوا حاضرين خلال هذه المباراة يدركون جيدا أن الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا معقد جدا ، خاصة في مصر، لذلك قدمت مجسم الكأس بكل فخر وإعتزاز”