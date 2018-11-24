بلماضي: “الأوضاع مختلفة بين الملاعب القطرية والجزائرية”

الرياضة
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بلماضي: “الأوضاع مختلفة بين الملاعب القطرية والجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

اعترف الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، بالصعوبة التي يواجهها في الحفاظ على صوته، بعد كل مباراة للخضر بسبب تقديم النصائح للاعبيه.

وكشف بلماضي، في هذا الخصوص: “أعيش المباريات بكل مشاعري، لا يمكنني البقاء هادئا، يجب أن أتكلم مع اللاعبين، في المباراة وتقديم التوجيهات”.

وأضاف: “حتى باستعمال العسل، لم ينجح الأمر في الحفاظ على الصوت، في قطر كان الأمر سهلا في التواصل مع اللاعبين، بالنظر لشغور المدرجات، عكس مدرجات الخضر”.

وتابع: “أنا لست مغنيا، ربما يجب علي استشارة أحد المغنيين، ليمنحني الوصفة اللازمة، التي تسمح لي بالحفاظ على صوتي، بعد كل مباراة”.


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