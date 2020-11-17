بلماضي: “الإستقرار سرّ تألق كل المنتخبات”

رفض الناخب الوطني “جمال بلماضي”، الحديث عن لاعبين جدد لتدعيم المنتخب في قادم المواعيد مؤكدا أن سرّ التألق هو الاستقرار.

وقال “بلماضي” في تصريحاته: “لدينا دائما تلك النظرية التي تقول أننا نريد لاعبين جدد”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك الإستقرار في التشكيلة، فالمنتخبات تحافظ على نواتها وجل المنتخبات تلعب بنفس التشكيلة الأساسية”.

وتابع: “هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا أي دقيقة وأنا احترمهم بطبيعة الحال وستكون لديهم فرصتهم”.

وختم كلامه: “يجب أن تحترموا هذا المنتخب، الذي يستحق حمل ألوان الخضر فهو مرحب به”.