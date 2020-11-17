بلماضي: “الإستقرار سرّ تألق كل المنتخبات”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلماضي: “الإستقرار سرّ تألق كل المنتخبات”
بقلم أمير بهلول

رفض الناخب الوطني “جمال بلماضي”، الحديث عن لاعبين جدد لتدعيم المنتخب في قادم المواعيد مؤكدا أن سرّ التألق هو الاستقرار.

وقال “بلماضي” في تصريحاته: “لدينا دائما تلك النظرية التي تقول أننا نريد لاعبين جدد”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك الإستقرار في التشكيلة، فالمنتخبات تحافظ على نواتها وجل المنتخبات تلعب بنفس التشكيلة الأساسية”.

وتابع: “هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا أي دقيقة وأنا احترمهم بطبيعة الحال وستكون لديهم فرصتهم”.

وختم كلامه: “يجب أن تحترموا هذا المنتخب، الذي يستحق حمل ألوان الخضر فهو مرحب به”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921745

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com