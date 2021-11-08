بلماضي.. الاختبارات الطبية ستقرر مصير عطال

علّق مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، صبيحة اليوم الاثنين، على إصابة اللاعب الدولي يوسف عطال. حيث قال الناخب الوطني، إن اللاعب أخبره أن الإصابة ليست كسابقاتها، كما يتواجد في صحة حسنة.

كما أضاف بلماضي، في تصريحات صحفية على هامش سفرية المنتخب الوطني الى القاهرة، أن بعد الاختبارات الطبية سيتم اتخاذ القرار. مشيرا في السياق ذاته، إلى أن التفاصيل ستعرف بعد التحاليل والأشعة المقدمة من قبل الفريق الطبي.

للإشارة، توجه صبيحة اليوم، “الخضر” إلى مصر، من أجل مواجهة فريق جيبوتي ضمن تصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022. كما ستجرى فعاليات الكأس في دولة قطر.

وعن مجريات المباريات، قال بلماضي، إن تركيز الفريق يصب كله في مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو. أما “كأس افريقيا لا يمكن الحديث عنها الآن” -يضيف بلماضي-.

وأشار في سياق مغاير، بلماضي، إلى أن ضرورة احترام الفريق الخصم واللعب بجدية معه. مضيفا “واذا تطلب الأمر تسجيل هدف واحد نسجله”. تابعا “وكل اللاعبين لديهم الامكانيات ححتى يسجلو وليس فقط سليماني”.

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وكان قد تلقى أمسية اليوم الأحد الناخب الوطني جمال بلماضي صدمة قوية قبل انطلاق تربص المنتخب الوطني الجزائري اليوم الإثنين.

الصدمة تتمثل في إصابة النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” في مواجهة فريقه “نيس” أمام الضيف مونبولييه لحساب الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

الظهير الأيمن للاشبال بلماضي غادر المواجهة التي شارك خلالها أساسيا في الدقيقة ال58 تاركا مكانه لزميله “لوتومبا” بعد شعوره بآلام على مستوى الفخذ ليتواصل بذلك مُسلسل بطل إفريقيا مع الإصابات.

وسيغيب بنسبة كبيرة وشبه مؤكدة عطال عن تربص الخضر ومواجهتي أبطال إفريقيا أمام جيبوتي وبوركينافاسو في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.

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