بلماضي: “الانتقادات التي طالت محرز ليست جديدة وتركيزنا على الميدان”
بقلم كريم تيغرمت
ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، على الانتقادات التي طالت مؤخرا قائد الخضر رياض محرز.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “محرز يتعرض للانتقادات منذ زمان، منذ 2019 وإلى اليوم الانتقادات موجودة”.
كما أضاف الناخب الوطني: “شخصياً لم أعد أهتم لانتقادات وآراء الصحفيين، والمحليين في البلاطوهات، عملي في الميدان”.
وتابع جمال بلماضي: “محرز متوج برابطة أبطال أوروربا، ومن ينتقده معروفون، ونحن نركز على عملنا في الميدان”.
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