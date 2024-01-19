بلماضي: “الانتقادات التي طالت محرز ليست جديدة وتركيزنا على الميدان”

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، على الانتقادات التي طالت مؤخرا قائد الخضر رياض محرز.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “محرز يتعرض للانتقادات منذ زمان، منذ 2019 وإلى اليوم الانتقادات موجودة”.

كما أضاف الناخب الوطني: “شخصياً لم أعد أهتم لانتقادات وآراء الصحفيين، والمحليين في البلاطوهات، عملي في الميدان”.

وتابع جمال بلماضي: “محرز متوج برابطة أبطال أوروربا، ومن ينتقده معروفون، ونحن نركز على عملنا في الميدان”.