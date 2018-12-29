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بلماضي :”البطولة الجزائرية ضعيفة..هذا ما يُمكننا فعله”

الرياضة
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بلماضي :”البطولة الجزائرية ضعيفة..هذا ما يُمكننا فعله”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه سيقوم بالكثير من الخطوات للسماح للدوري الجزائري واللاعبين المحلين، من رفع المُستوى في المُستقبل.

وقال في تصريح حصري لـ”النهار” :”البطولة الجزائرية ضعيفة، فما الذي يُمكننا فعله؟ أولا نحن مُطالبون بالمُعاينة، وهو ما قمت به”.

وأضاف :”لقد وقفت على مُستوى بعض المُباريات، كما أننا سعينا لإقامة وديات، رغم صعوبة ذلك بسبب غياب تواريخ الفيفا”.

وأنهى حديثه :”صحيح أني قلت بأن المستوى في البطولة ضعيفة، ولكني قلت أيضا بأن اللاعب الجزائري لديه الكثير من المؤهلات”.


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