بلماضي: “البعض أساء فهم تصريحاتي ومن منا لا يحب اللعب في مناخ معتدل”

رد الناخب الوطني “جمال بلماضي” على من أساء فهم تصريحاته عندما قال أنه يفضل لعب الكان في جنوب إفريقيا عوض مصر.

وقال “بلماضي” على هامش مشاركته في احتفالات “يناير” بفرنسا: “هناك دائما من يحاول تأويل تصريحاتي ويسيء فهمي”.

وأضاف: “قلت أنني أفضل جنوب إفريقيا نظرا للمناخ وليس لأي شيء آخر، ولا أدري اذا كان هذا غير واضح”.

وتابع: “لا أعرف أي مدرب أو أي لاعب لا يريد لعب المباريات في مناخ معتدل وهذا ما يسمح لك بتقديم كرة قدم جميلة”.

وواصل بلماضي حديثه: “كانت أمنية وفقط، واذا تم طرح ذات السؤال على كافة المدربين، فإن الجميع سيجيب نفس الإجابة ويفضلون اللعب في درجة حرارة 17 إلى 20 عوض اللعب في درجة حرارة تصل إلى 35 مع رطوبة مرتفعة”.

في حين ختم كلامه: “سنكون جميعا تحت نفس الظروف، وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل المنافسة بقوة”.