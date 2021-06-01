بلماضي: ” التأخر في الكشف عن القائمة مشكل يخص الصحافة ولا يهمني”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي سبب تأخره في الكشف عن القائمة ا لمعنية بالتربص الذي سيدخله الفريق الوطني شهر جوان الجاري.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: “التأخر ف ي ال كشف عن القائمة يعتبر مشكلا بالنسبة للصحفيين، وليس مشكل بالنسبة لي، لأنني أفكر في فرحة الشعب بعد المباراة، وفي النهاية أفكر فيكم أنتم الصحفيين”.

وأضاف:”لا يهمني إعلان المدربين الآخرين.. كما أنه لا يوجد أي لاعب يضيع سفريته إلى الجزائر بسبب التأخر في كشف القائمة، وليكن في علمكن أن القائمة كانت في ذهني بنسبة 95% قبل 15 يوم عن الإعلان عنها، لكنني أنتظر الجولات الأخيرة تحسبا لاي طارئ”.