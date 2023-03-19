قناة النهار “بلماضي :” التأهل لكأس العالم في إفريقيا صعب بقلم قناة النهار نشر في 19 مارس 2023 - 12:28 بلماضي شارك غرِّد أرسل 36 0 “بلماضي :” التأهل لكأس العالم في إفريقيا صعب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1supx اقرأ أيضا عين الدفلى / كرسي متحرك كهربائي..هدية تخلق فرحة من نوع خاص لدى تلميذة قناة النهار 15 مارس بعد تحقيق رقم أعمال بقيمة 144 مليار دج..سنة تاريخية لشركة موبيليس قناة النهار 12 مارس جليل باليرمو:" لهذا السبب خبّيت وجهي وغبت على الساحة.. والجديد مع ياسمين عماري راح يكون في الصيف" قناة النهار 04 مارس the weekend show: بعد ظهوره في البرنامج.. وحيد يحضى بشعبية كبيرة والكل يحاول مساعدته قناة النهار 10 مارس رئيس الجمهورية يكرّم البطل" فارس" الذي أبكى الملايين بإنقاذه لطفل بتركيا قناة النهار 05 مارس غرداية : افتتاح أسواق توفر المواد الأساسية واسعة الإستهلاك بأسعار الجملة قناة النهار 17 مارس رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا.. عطاف خلفا للعمامرة وزيتوني وزيرا للتجارة قناة النهار 16 مارس بسكرة : المدينة الجديدة.. مشاريع سكنية ضخمة وافتقار للمرافق الضرورية قناة النهار 28 فيفري الوخز بالإبر" .. ظاهرة مستجدة قيد التحقيق" قناة النهار 10 مارس أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق قناة النهار 10 مارس