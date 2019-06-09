بلماضي: “التربص الأول كان ناجحا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن التربص الأول الذي قام به الخضر في الجزائر كان ناجحا، ومرّ في ظروف رائعة.

وقال “بلماضي” في حوار لموقع “ديزاد فوت” لحظة وصوله إلى الدوحة القطرية من أجل بداية تربص ثان قبل دخول غمار منافسة كأس إفريقيا”:

“أنا سعيد كيف مرّ التربص الأول في سيدي موسى، فلقد شاهدنا المجموعة تعمل بجهد كبير خاصة وأن التدريبات كانت شاقة وكان ذلك هو الهدف من هذا التربص”.

يذكر أن المنتخب الوطني خاض تربصه الأول في “سيدي موسى” من 3 إلى 8 جوان قبل أن يشد الرحال إلى الدوحة القطرية من أجل بداية تربص ثان.