بلماضي: التربص يعرف صعوبات ولكن.. !

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إنّ وباء كورونا، وقرار الفيفا صعّب تربص الخضر في قطر. كما تابع “الكوفيد وقرار الفيفا صعّب علينا هذا التربص بكل صراحة وخاصة في مبارياتنا الودية”.

في حين، أشار بلماضي، خلال ندوة صحفية، نشطها اليوم الخميس، إلى أنهم يواجهون صعوبات في التربص. قائلا “لكن لست هنا للبكاء بل لإيجاد الحلول”.

كما قال بلماضي “لدي واجب التحفظ تجاه قرار الفيفا بمنعنا من الاستفادة من لاعبينا ولا يمكنني قول كل شيىء”. واضاف بلماضي “ما تحقق سابقا في المونديال ومن إنجازات أمر عظيم لكن الأهم يبقى حصد الألقاب”.

وعن أمير سعيود، أكد بلماضي “أنه مميز لكن أجدد التأكيد أنه ضحية المنافسة في منصبه”.