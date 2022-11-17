بلماضي: التغييرات الكثيرة تكسر ديناميكية الفريق

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن التغييرات الكثيرة تكسر ديناميكية الفريق. لكن -يضيف- “ليس لدي اختيار وأنا مضطر لفعل هذا لأنه تقرر لعب المبارتين في وقت متقارب”.

كما أشار بلماضي، في حوار خص به النهار، عقب نهاية مباراة الخضر أمام مالي، إلى أن ماندريا قدم مردودا مقبولا. مضيفا أن اللاعبين الذين تم استدعاءهم يتمتعون بأعمار شبابية. مردفا “يجب أخذ هذا بعين الاعتبار، عندما تلعب أمام أحسن الفرق الإفريقية وبهذا الحماس”.

في حين، أكد الكوتش، على ضرورة تجريب اللاعبين وإدخالهم في جو الملاعب والمباريات قبل المواجهات الرسمية.

كما كشف بلماضي، في تصريح سابق، سعيه لمنح فرصة للمستقدمين الجدد، خلال الوديتين المقبلتين أمام كل من مالي والسويد.

وصرح بلماضي، الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا في مواجهتي مالي، والسويد، منح فرصة للأسماء الجديدة التي التحقت بالمنتخب”.

كما أضاف مدرب الخضر: “من جهة أخرى سنعمل على منح وقت لعب أكبر لبعض اللاعبين”. “غير المتعودين على المشاركة بانتظام، بغرض ادماجهم في المجموعة”.

في حين، صرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”:”تربص سبتمبر كان ناجحا، وواجهنا فيه منتخبات جيدة، على غرار غينيا ونيجيريا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “في التربص الجاري سنواجه أيضا منتخب مالي الجد قوي، والذي كان على مقربة من بلوغ مونديال قطر”.

وتابع جمال بلماضي:”منتخب السويد، لا يحتاج للتعريف، فهو منتخب أوروبي جد قوي، ومن شأن هاتين الوديتين أن تسمحا لمنتخبنا بالتطور أكثر”.