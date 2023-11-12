بلماضي: “التواجد في مقر اقامة موحد في “الكان” لا يخدمنا”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن التحضيرات التي تسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، على غرار مقر اقامة الخضر بساحل العاج.

وصرح بلماضي: “بالنظر للخبرة التي اكتسبناها في الدورتين السابقيتين لكأس أمم إفريقيا، استخلصنا الدروس، لتفادي ارتكاب الأخطاء”.

كما أضاف: “مقر إقامتنا في كأس أمم إفريقيا المقبلة، يجب أن تكون في المستوى، لضمان التركيز الكامل للاعبين على مبارياتهم”.

وأردف: “رئيس الفاف، عاين مقر الاقامة بكوت ديفوار، وتباحثنا في الموضع، وثقتنا كبيرة في خبرته لوضع المنتخب في أفضل الظروف”.

وتابع جمال بلماضي: “التواجد بمقر اقام موحد مع بقية المتخبات الإفريقية خلال الكان، ليس في صالحنا، لذا سنجد حلول أخرى”.