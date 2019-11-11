بلماضي: ” التوفيق كان من الله ..وكان من الطبيعي أن نسجد سجود الشكر”

الرياضة
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بلماضي: ” التوفيق كان من الله ..وكان من الطبيعي أن نسجد سجود الشكر”
بقلم يونس رزيق

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن مدى تمسك اللاعبين بالصلاة والدين خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الماضية.

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

“التوفيق كان من الله ، وكان علينا أن نحمده، الجميع كان متمسكا بالدين.. كنا نصلي الفجر سوية، وكنا نصلي سويا في غرف تغيير الملابس وبالنسبة لي هذا الأمر لا نفصله عن النجاح، وكان من الطبيعي أن نسجد سجود الشكر”.

وأَضاف: “عكس ما يظنه بعض المشجعين أننا سجدنا أمامهم.. لكنها كانت القبلة إلى الكعبة”.


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