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بلماضي :”الجزائريون سيُشاهدون مُنتخبا مُقاتلا ولكن..”

الرياضة
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بلماضي :”الجزائريون سيُشاهدون مُنتخبا مُقاتلا ولكن..”
بقلم إسماعيل عشاش

وعد الناخب الوطني، جمال بلماضي، الجماهير الجزائرية، بأنها سترى تشكيلة مُقاتلة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المُرتقبة بالأراضي المصرية.

وصرّح قائلا للتلفزيون الجزائري، اليوم الأحد :”إن شاء الله سيرى شبعنا مُنتخبا مُحاربا، مثلما أظهرنا ذلك خلال التصفيات المؤهلة للكان”.

وأردف :”لدينا مسؤولية كبيرة جدا، ولكن يجب أن تتركوا لنا الوقت اللازم، صحيح أن الوقت يُداهمنا، وسنعمل لإسعاد جماهيرنا العريضة”.

وظهر الرجل الأول في الخضر مُقتنعا بضرورة مُواصلة العمل، لتقديم أفضل العرو     ض عند إنطلاق أكبر المُنافسات في القارة السمراء.


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