بلماضي: “الجزائري لديه مستوى رائع على غرار زيزو وبن عربية”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن الجزائري بطبعه لديه مستوى رائع على غرار “زين الدين زيدان” و”علي بن عربية”.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية: “الجزائري لديه مستوى رائع على غرار زين الدين زيدان وعلي بن عربية لكن اليوم البطولة ليست الأحسن”.

وأضاف: “علينا أن نشاهد لاعبين وأن ننتقل إلى الملاعب”.

وتابع: “لا يعني أن الأسماء التي يتم طرحها سأقوم بجلبها للمنتخب .. أنا هو المدرب”.

وتابع: “الدفاع هو عامل كل الفريق وبالنسبة لي أول المدافعين هم المهاجمين، واذا تطلب مني أن أشرك وسط ميدان محوري فأنا لن أجيبك لأنها من صلاحياتي”.