بلماضي: ” الجزائر المغرب تونس نيجيريا والسنغال قادرون على التتويج”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا لسنة 2019 التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة ما بين 21 جوان إلى غاية 19 جويلية.

وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية: “أتمنى التتويج للجميع، وتتويج الجزائر باللقب ونحن نعمل جاهدين على ذلك”.

وأكد بلماضي أن بطولة هذا العام ستكون صعبة بسبب تواجد أكثر من منتخب مرشح للفوز باللقب منها: الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا والسنغال.

وتقام اليوم الجمعة قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.