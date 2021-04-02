بلماضي: “الجزائر بلد كبير ويجب أن يحظى بالاحترام اللازم”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، امتعاضه من المعاملة التي يحظى بها الخضر من طرف الكاف، خاصة فيما تعلق بتعيينات الحكام.

وصرح بلماضي، للإذاعة الوطينة: “نحن نعمل بجدية كبيرة من الناحية الفنية، لكن هناك تفاصيل يجب العمل عليها، من طرف المعنيين، مثل قضية التحكيم”.

وأضاف: “رأينا جميعا كيف كان التحكيم في مباراتنا أمام بوتسوانا، والأخطاء العديدة التي ارتكبها حكم بوركينافاسو، الذي سنواجه منتخب بلده في تصفيات كأس العالم”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا عدم تقبل مثل هذه الأمور مجددا، الجزائر بلد، ومنتخب كبير، ويجب أن يحظى بالاحترام اللازم”.