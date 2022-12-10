بلماضي :”الجزائر بلد كرة القدم والموهبة موجودة”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الجزائر تملك المواهب الكبيرة في عالم كرة القدم. وكل ما يسهم في تحقيق النتائج والانجازات.

وقال بلماضي في حواره لمجلة “الجيش” بالمركز التقني بسيدي موسى :” تبقى الجزائر بلدا لكرة القدم ولا يمكن لأي كان أن يقول عكس هذا الكلام، لكن ذلك ليس غاية في حد ذاته. وإذا لم يقترن ذلك بالعمل و التكوين والتفاني وكل ما يمكن آن يسهم في تحسين الأداء لتحقيق أفضل النتائج والتتويجات”

كما أضاف بلماضي :” كرة القدم تحتاج إلى عمل قاعدي وتنظيم وتأطير و استقرار”

وأردف مدرب الخضر :”أنديتنا مطالبة دائما بالاستثمار في التكوين. و منذ 2018 و أنا أحاول أن أساهم بكل جهد في بناء المنتخب و تحدوني إرادة للارتقاء بكرة القدم الجزائرية عن طريق المنتخب الوطني”.

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