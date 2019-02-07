بلماضي :”الجزائر عاشت نفس سيناريو ألمانيا والبرازيل”

الرياضة
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بلماضي :”الجزائر عاشت نفس سيناريو ألمانيا والبرازيل”
بقلم يونس رزيق

إعتبر الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، بأن “الخضر” وصلوا للقمة بعد نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، مما جعلهم يتراجعون آليا بعدها.

وصرّح لجريدة “الوطن” القطرية :”الوصول الى القمة، يأتي بعده التراجع بصفة طبيعية، وهو ما عاشته منتخبات مثل الجزائر، ألمانيا والبرازيل”.

وأضاف :”على المُسيرين القطريين أن يعرفوا كيفية تسيير هذه المرحلة، بأفضل طريقة ممكنة، من أجل مواصلة التألق على المُستوى العالي”.

ليختم :”اللاعبون من حقهم الإحتفال بإنجازهم التاريخي، ولكنهم مُطالبون بعدها بالعودة الى العمل الجاد والسعي لتقديم ما هو أفضل مُستقبلا”.


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