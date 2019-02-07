بلماضي :”الجزائر عاشت نفس سيناريو ألمانيا والبرازيل”

إعتبر الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، بأن “الخضر” وصلوا للقمة بعد نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، مما جعلهم يتراجعون آليا بعدها.

وصرّح لجريدة “الوطن” القطرية :”الوصول الى القمة، يأتي بعده التراجع بصفة طبيعية، وهو ما عاشته منتخبات مثل الجزائر، ألمانيا والبرازيل”.

وأضاف :”على المُسيرين القطريين أن يعرفوا كيفية تسيير هذه المرحلة، بأفضل طريقة ممكنة، من أجل مواصلة التألق على المُستوى العالي”.

ليختم :”اللاعبون من حقهم الإحتفال بإنجازهم التاريخي، ولكنهم مُطالبون بعدها بالعودة الى العمل الجاد والسعي لتقديم ما هو أفضل مُستقبلا”.