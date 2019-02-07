بلماضي :”الجزائر قدمت درسا لقطر..”

إعتبر الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، بأن “قطر”، إستفادت كثيرا من الخسارة الودية التي تعرضت لها أمام “محليي” الخضر، جانفي الماضي.

وصرّح لجريدة “الوطن” القطرية قائلا :”الخسائر التي تعرض لها العنابي، سمحت له بالتدراك بعدها عند إنطلاق المُنافسة الرسمية بكأس آسيا”.

وأضاف :”سقوطهم وديا أمام الجزائر، كان بمثابة درس مُفيد كي يستفيق الجميع، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل جلي في الإمارات”.

وهنأ الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، مُنتخبه السابق بحصوله على “كأس آسيا” لأول مرة في تاريخه وبطريقة بطولية.