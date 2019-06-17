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بلماضي: “الجزائر ليست برشلونة وجاهزون لرفع التحدي”

الرياضة
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بلماضي: “الجزائر ليست برشلونة وجاهزون لرفع التحدي”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن زمن الفوز بالرباعيات والثلاثيات قد انتهى خاصة في ظل تطور المنتخبات الإفريقية.

وقال بلماضي في تصريح للتلفزيون الجزائري: “علينا أن لا نفكر دائما أن الخضر يلعبون مثل برشلونة وأين نذهب نفوز بثلاثية ورباعية”.

وأضاف: “واجهنا العديد من الصعوبات عند مواجهة المنتخبات الإفريقية في تاريخنا، وعلينا أن نضع هذا في الحسبان”.

وتابع: “نحن نتدرب بصورة جيدة ويومية ونفعل كل شيء من أجل أن نكون جاهزين للمنافسة القارية”.

وختم كلامه: “لدينا مسؤولية كبيرة وعلينا أن نشرف الراية الجزائرية، إنّ شاء الله الجمهور الجزائري سيشاهد منتخب يلعب بحرارة وروح قتالية كبيرة”.


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