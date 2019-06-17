بلماضي: “الجزائر ليست برشلونة وجاهزون لرفع التحدي”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن زمن الفوز بالرباعيات والثلاثيات قد انتهى خاصة في ظل تطور المنتخبات الإفريقية.

وقال بلماضي في تصريح للتلفزيون الجزائري: “علينا أن لا نفكر دائما أن الخضر يلعبون مثل برشلونة وأين نذهب نفوز بثلاثية ورباعية”.

وأضاف: “واجهنا العديد من الصعوبات عند مواجهة المنتخبات الإفريقية في تاريخنا، وعلينا أن نضع هذا في الحسبان”.

وتابع: “نحن نتدرب بصورة جيدة ويومية ونفعل كل شيء من أجل أن نكون جاهزين للمنافسة القارية”.

وختم كلامه: “لدينا مسؤولية كبيرة وعلينا أن نشرف الراية الجزائرية، إنّ شاء الله الجمهور الجزائري سيشاهد منتخب يلعب بحرارة وروح قتالية كبيرة”.