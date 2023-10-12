بلماضي :”الجمهور الجزائري من حقه المطالبة بالفوز بالكان “

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي على سؤال لأحد الصحافيين الذي يخص مطالبة الجمهور الجزائر بالفوز بالكان المقبل.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس “من حق الشعب يطالب بكأس إفريقيا ولكن سابقا لم يكن يطالب بها، أملك رغبة كبيرة في الفوز بها لكن ليس من السهل الفوز بها”.

كما أضاف بلماضي “الجميع يريد كأس افريقيا وحتى والدتي و ابني، سنذهب للتتويج رغم صعوبة المهمة، أول مشكل نجد صعوبة في التعامل مع المنافسين في الملاعب الصعبة”.

وختم “الجميع ينتظرني، بـ “الموس والسلاح و خاصة الصحافيين” لكن بصراحة سنعمل ما في وسعنا من التتويج”.

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