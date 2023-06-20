بلماضي :”الجمهور كان استثنائيا في مباراة تونس إلا هذا الأمر”

شكر الناخب الوطني جمال بلماضي الجمهور الجزائري بشأن الحضور الكبير في مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة عن المناصر الذي دخل أرضية الميدان “كل الأمور جرت وسط أجواء جيّدة باستثناء المناصر الذي أصفه بالزربوط. كل شيء كان جميل، الجمهور كان رائعا”.

كما اضاف بلماضي عن المباريات المقبة “المقابلة المقبلة في سبتمبر المقبل وفيها إمكانية ضخ دماء جديدة وفيها إمكانية لا”.

إلى جانب ذلك تطرّق بلماضي إلى مستويات عمورة “عمورة لا يزال صغير ويبقى صغير، عمورة بصراحة يملك إمكانيات كبيرة جدا. لكن مستحيل الاعتماد عليه في مباراتين والوقت قصير جدا”.

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